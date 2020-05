Sané, il Bayern Monaco non si arrende: offerto Lucas Hernandez

Il Bayern Monaco le prova davvero tutte per arrivare all’obiettivo di mercato Leroy Sané. Dopo la proposta della maglia numero 10 al calciatore tedesco, ecco la nuova idea: una contropartita ad effetto per convincere il Manchester City.

Secondo quanto riporta TZ, continua il pressing dei bavaresi per arrivare al classe 1996. Il Bayern Monaco, che potrebbe aver messo in cassaforte il titolo di campione di Germania grazie alla vittoria nel classicissimo tedesco contro il Borussia Dortmund, è fortemente interessato all’esterno tedesco del Manchester City e questa volta potrebbe giocarsi la carta vincente per avere il sì del club inglese e del giocatore. Lucas Herandez, esterno mancino, sarebbe stato messo sul piatto della trattativa. I Citizens ci pensano, ‘la palla passa’ a Guardiola…