Sané infortunato, il Bayern non molla: nuovo assalto a gennaio

La stagione di Leroy Sané si è drammaticamente complicata con l’infortunio nel corso della Community Shield. Il giocatore è uscito anzitempo con la lesione del crociato anteriore e sei mesi di stop. Il Manchester City lo attende, ma è consapevole che potrebbe anche perderlo a gennaio. Infatti, come riportato da Sport Bild, sull’attaccante tedesco ci sarebbe il Bayern Monaco. I bavaresi cercano un nuovo esterno per rimpiazzare uno tra Franck Ribery ed Arjen Robben. La trattativa per Sané si era già sviluppata negli ultimi mesi, ma l’infortunio ha stoppato tutto. Da dicembre, l’operazione potrebbe riprendere nuovamente quota.