Sané, l’agente: “Germania? Bayern Monaco unico club adatto a lui”

Leroy Sané è nel mirino del Bayern Monaco. L’attaccante del Manchester City è infatti da tempo seguito dalla dirigenza bavarese, pronta a puntare su di lui in vista della prossima stagione. E la destinazione alla corte di Flick sembra gradita al giocatore, come ammesso dal suo nuovo agente Damir Smoljan, direttore generale di Lian Sports, ai microfoni di Sport Bild.

GERMANIA – “Abbiamo ufficialmente il mandato per curare gli interessi di Sané, possiamo quindi condurre le trattative sul suo futuro. Germania? Il Bayern Monaco è l’unico club di Bundesliga che Sané considera adatto a lui, in quanto crede che abbia tutte le carte in regola per poter puntare alla vittoria della Champions League, da sempre il suo più grande obiettivo”.