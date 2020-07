Sarr lascia il Nizza, futuro in Italia? Lo vogliono quattro club

Colpo di scena in casa Nizza: Malang Sarr non è più un giocatore del club francese. L’annuncio è arrivato via social. Il difensore transalpino classe 1999 lascia la squadra in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha collezionato ben 102 presenze. Notevole il suo contributo alla crescita della formazione nelle ultime stagioni, compreso il magico 2016/17, con la qualificazione ai preliminari di Champions League poi persi contro il Napoli di Maurizio Sarri.

MERCATO

Ora resta da capire quale sarà il suo futuro. Sarr potrebbe approdare in Italia, dove ha tanti estimatori. Su tutti spiccano Milan, Inter, Napoli e Lazio, club pronti a darsi battaglia per puntellare il proprio reparto arretrato con un innesto giovanissimo, ma dotato anche di una discreta esperienza anche a livello internazionale.