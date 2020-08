Nicolàs Schiappacasse sarà il prossimo acquisto del Sassuolo, il giovane dal passaporto italiano dell’Atletico Madrid, garantirà ulteriore tecnica e nuove soluzioni a mister De Zerbi. Il calciatore classe ’99 era già stato in Italia nel 2019 per una breve esperienza al Parma, senza lasciare particolari segni visto anche il poco spazio trovato. Adesso per l’uruguaiano arriva una nuova occasione, Schiappacasse passa al Sassuolo.