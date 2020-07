Sassuolo, Berardi: “Andare in una big? Sì, ma devo essere pronto mentalmente”

Intervistato da Sportweek, l’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato anche del suo futuro e del possibile salto di qualità che lo vedrebbe lasciare una realtà come quella neroverde per una big. Da tempo il giocatore è seguito da Juventus, Inter e Milan e forse sta per arrivare il momento del grande salto.

Berardi: “Sì ad una big ma voglio giocare”

“Essere accostato ad una big fa sempre piacere ma fino a quando sarò qua penserò solo al Sassuolo, poi valuterò”, ha detto giustamente Berardi. “Non mi lascio distrarre, l’ultima volta che sono andato a Barcellona ero a un addio al celibato, ma per i giornali stavo firmando con il Barça. La mia fidanzata spinge molto perché io vada in una grande ma io voglio giocare. Se gioco mi diverto e sono felice, altrimenti diventa un problema stare in panchina. Quando lascerò il Sassuolo dovrò essere pronto mentalmente anche a essere una potenziale riserva”.

