Sassuolo, Carnevali: “A De Zerbi auguro il meglio. Su Italiano…”

Il ds neroverde ha tracciato il futuro di Locatelli

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha detto la sua ai microfoni di Sky sul futuro del tecnico Roberto De Zerbi che sembra vicinissimo allo Shakthar. "Pensiamo intanto a chiudere bene il campionato e a mantenere il settimo posto. Su De Zerbi, c'è la speranza che resti visto che non è stata presa una decisione. C’è un legame forte con lui e gli auguro il meglio qualsiasi decisione vorrà prendere. Italiano al suo posto? Ci sono bravi allenatori in giro in questo momento ma finora non ci pensiamo perché il campionato non si è chiuso". Sul mercato, Carnevali ha parlato di un pezzo pregiato: "Locatelli potrebbe restare con noi, poi se qualcuno lo vuole trattiamo".