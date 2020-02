Sassuolo, Carnevali: “Chelsea su Boga, ma noi possiamo riprenderlo”

Jeremie Boga è indubbiamente la più grande rivelazione del Sassuolo. L’attaccante francese sta premiando i neroverdi che hanno creduto in lui, prelevandolo nel 2018 per 3,5 milioni dal Chelsea. E proprio i Blues vorrebbero esercitare il diritto di recompra. Il ds degli emiliani Giovanni Carnevali ha fatto il punto della situazione: “Il Chelsea potrebbe riscattarlo a giugno. Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci fa piacere avere un rapporto di collaborazione, come abbiamo fatto con il Barcellona. Loro possono riprenderlo ma noi possiamo anche fare un’operazione assieme, possiamo riprenderlo, c’è un’apertura totale”.