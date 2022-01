Sassuolo, Carnevali: “Lucca solo in estate. Defrel non va alla Samp”

Pare che tra offerta e richiesta la forchetta è stata di 2 milioni per Lucca

Il ds del Sassuolo Carnevali ha spiegato le ultime mosse di mercato ai microfoni di Sky: "Per Lucca non ci sono più le condizioni, ma si potrà riaprire in estate il dialogo col Pisa. Scamacca? L’Inter ha anticipato la concorrenza ma ci sono tanti club, tra cui una straniera che lo voleva subito, ma a gennaio non ci priviamo del nostro attaccante. Solo Boga è andato via in questa sessione di mercato. Defrel? Abbiamo parlato con la Sampdoria ma non abbiamo voluto privarcene adesso perchè non c’erano i tempi per un sostituto. Il voto del nostro mercato? Positivo anche perchè abbiamo investito sui ragazzi giovani e fa parte della nostra politica. Due sono italiani come Riccardo Ciervo e Luca Moro".