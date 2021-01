Sassuolo, Carnevali: “Scamacca deve pensare a migliorare. La Juve? Lo vogliono in tanti”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di SportiItalia dei possibili movimenti in uscita del club. Un nome su tutti, quello di Gianluca Scamacca, attaccante finito nei radar della Juventus: “E’ richiesto da più società, non c’è solo la Juventus. Incontreremo i bianconeri ma adesso non è così facile acquistare giocatori, l’aspetto economico è determinante, la crisi ha colpito il calcio. Fare troppi investimenti è impensabile per tutti in questo periodo, Scamacca piace anche a diversi club all’estero. Intanto deve pensare a migliorare, poi a giugno penseremo a come muoverci”.