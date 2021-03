Sassuolo, Carnevali si sbilancia: “Futuro Locatelli? Merita una grande squadra…”

Juventus, Manchester City e adesso, secondo la Bild, anche Borussia Dortmund. Sarebbero davvero tante le big interessate a Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale.

Il classe 1998 non ha mai nascosto, dal canto suo, la volontà di fare finalmente il definitivo salto di qualità. L’addio al club neroverde, dunque, sembra ormai prossimo. In tal senso, anche l’amministratore delegato della società emiliana Giovanni Carnevali sembra dare conferme: “Se Locatelli può andare alla Juventus o al Manchester City? Il mio augurio è che sia una grandissima società: che sia la Juve o il City o altre di valore mondiale, non so”, ha detto a Tuttosport il dirigente. “Manuel se lo merita e ha caratteristiche per ambirci”.