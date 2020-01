Sassuolo, Defrel verso l’addio: due club lo cercano

Nonostante il Sassuolo stia attraversando una stagione positiva, Gregoire Defrel non riesce a incantare. L’attaccante francese classe 1991 è rimasto a lungo ai box a causa di alcuni acciacchi, l’ultimo dei quali alla caviglia. Il giocatore potrebbe cercare di rilanciarsi altrove. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero due formazioni sulle sue tracce. La prima opzione porta a Ferrara. La Spal, infatti, cerca un attaccante esperto in grado di rilanciare le sorti della squadra emiliana. La seconda strada è già stata percorsa dallo stesso Defrel: si tratta della Sampdoria. I blucerchiati sono pronti a farsi avanti per riprendere il giocatore.