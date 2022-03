Sassuolo, fissato il prezzo del cartellino di Raspadori

Sarà un'estate calda per il Sassuolo

Movimenti di mercato per le punte saranno sicuramente tante in estate con la caccia aperta ai calciatori del Sassuolo. Dopo la fumata nera sul rinnovo di Dybala, la Juve a giugno andrà a caccia di rinforzi in attacco. E, oltre a quello di Zaniolo, tra i nomi in cima alle preferenze bianconere c'è anche quello di Giacomo Raspadori. Obiettivo sicuramente non a buon mercato. Il Sassuolo ha infatti fissato il prezzo del giocatore a 30 milioni di euro. E non è intenzionato a fare sconti.