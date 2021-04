Sassuolo, Locatelli: “Sono pronto per una big. Anche all’estero…”

Il centrocampista italiano oggetto del desiderio di diverse squadre

Lo ha detto mister Roberto De Zerbi , lo ribadisce anche il diretto interessato Manuel Locatelli . Il centrocampista è pronto per una grande di Serie A o, in generale d’Europa. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’italiano del Sassuolo ha parlato di presente ma anche di futuro con i rumors di mercato che, nelle ultime settimane, la fanno da padrone.

"Sono cresciuto e sono pronto", ha detto Locatelli . "Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui (al Sassuolo ndr) o cosa mi riserverà il futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme".

Si parla di Juventus e quindi ancora di Serie A, ma per il centrocampista nessuna porta è preclusa: "Giocare all'estero per me è un'opzione e in questo momento non mi precludo niente". L'azzurro ha però assicurato di non essere distratto dagli accostamenti ai grandi club: "Fa parte del mio lavoro e significa che ho alzato il mio livello. Certi attestati di stima e l'interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta".