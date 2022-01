Sassuolo, Moro: “Cari tifosi neroverdi ci vediamo a luglio”

Prime dichiarazioni del calciatore Moro dopo la firma nella sede del Sassuolo

Giornata importante per Luca Moro che ha firmato un quinquennale con il Sassuolo che potrà averlo solo a giugno visto che l'attaccante ha giocato con il Padova una partita e poi ha proseguito la carriera a Catania dove gioca adesso. Il capocannoniere della Serie C fa arrivare nelle casse del club veneto circa 4 milioni di euro più bonus e futura rivendita. Le parole del giocatore dopo la firma del contratto fino al 2027: "È arrivato questo momento, adesso aspettiamo giugno e ora ci diamo dentro. Il Sassuolo è la scelta giusta, era giusto farlo ma ora c’è il Catania e dobbiamo darci dentro. Un saluto ai tifosi del Sassuolo che mi aspettano? Sono carico più che mai e quindi possono stare tranquilli. Ci vediamo a luglio". I dirigenti neroverdi hanno superato la prima offerta del Monza e l’a.d. Carnevali ha alzato l’asticella a 4 milioni per avere l’ok dal Padova, dopo una prima offerta respinta da 3,5 delle scorse settimane. Il rilancio ha convinto i veneti e la necessità del Sassuolo è di lasciare Moro in prestito a Catania per la seconda parte di stagione perché non sarebbe possibile un doppio trasferimento.