Sassuolo, scavalcato il Monza per Luca Moro. C’è accordo col Padova

Pare che sia anche stato trovato l'accordo tra il Sassuolo e il Padova

Il Monza teme di perdere Luca Moro attaccante del Catania ma di proprietà del Padova. Adesso sul 20enne veneto si è tuffato il Sassuolo che potrebbe assicurarsi il capocannoniere di Serie C. Il ds neroverde Carnevali, è pronto a offrire 3 milioni, al club patavino. Su di lui anche Juventus e Parma, al momento però in svantaggio rispetto ai neroverdi. Moro non può giocare prima della prossima stagione in un terzo club avendo vestito le maglie di Padova e Catania. L'a.d. biancoscudato Bianchi aveva parlato sul futuro dell'attaccante: "ll ragazzo ha ancora due anni di contratto con noi: premesso che crediamo molto in lui, è ovvio che se dovessero arrivare delle offerte, le prenderemo in considerazione con la serenità che ci deriva dal fatto che è un giocatore che apprezziamo e riteniamo che possa fare bene". L'agente del calciatore Beppe Riso ha già avuto un dialogo con il ds del Sassuolo Carnevali e la fumata bianca è vicina.