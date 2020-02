Sassuolo, sirene inglesi per Boga: il Chelsea vuole ricomprarlo

Jeremie Boga potrebbe tornare al Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il giocatore del Sassuolo sarebbe nei radar dei blues.

Il calciatore, acquistato proprio dalle giovanili del club inglese e costato appena 4 milioni di euro ai neroverdi, potrebbe tornare al Chelsea per una cifra ben superiore. Il tabloid britannico, infatti, parla di circa 15 milioni di euro che il club di Abramovich sarebbe pronto a sborsare per riavere l’attaccante. Boga, in questa stagione, è stato protagonista di un ottimo campionato con 7 reti e 4 assist all’attivo in 22 presenze diventando uno dei punti fermi della squdra allenata da De Zerbi.