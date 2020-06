Scaloni punge l’Inter ed esalta Lautaro: “Se piace al Barça, c’è un motivo”

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora da definire. Dalla Catalogna continuano a farsi sentire le sirene ammalianti del Barcellona, ma l’Inter spera ancora di poter trattenere il proprio gioiello. L’argentino, infatti, si è rivelato un punto di forza fondamentale per la squadra di Antonio Conte e nemmeno il recente piccolo calo di rendimento può cambiare l’importante valutazione dell’attaccante sul mercato.

GIUDIZIO – E’ decisamente soddisfatto il Commissario Tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni. Il selezionatore stravede per Lautaro e sembra anche molto contento di un suo eventuale passaggio al Barcellona, come testimoniano le sue parole a Fenix 95.1: “Siamo molto soddisfatti di Lautaro. È molto potente, lavora sodo, ed è cresciuto enormemente in Italia. Se il Barcellona lo vuole, un motivo ci sarà. Ma il Kun Aguero continua a segnare gol e battere record, quindi anche lui ci fa davvero tanto felici”.