Scamacca apre al Milan: “Fare il vice di Ibrahimovic si può…”

L'attaccante e le ambizioni per il futuro

Nella lunga intervista rilasciata a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha parlato anche di un’ipotesi al Milan per fare il vice di Ibrahimovic. "Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia...", ha ammesso il giocatore.

Sul proprio carattere, a volte anche simile a quello dello svedese del Diavolo: "Qualcuno mi bolla addirittura come cattivo perché in campo mi trasformo: per arrivare al risultato sono disposto a tutto, da una corsa in più al picchiare, tra virgolette, l’avversario".