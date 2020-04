Scatto Barcellona per Kurzawa: la situazione delle italiane

Tutto lascia pensare che il rapporto tra Layvin Kurzawa e il Paris Saint-Germain sia vicino alla conclusione. L’esterno francese non è intenzionato a rinnovare il contratto. Di conseguenza, in estate il giocatore potrà cambiare squadra a parametro zero. Tanti sono i club pronti a farsi avanti per avere Kurzawa in squadra dalla prossima stagione. Ben tre contendenti sono italiane: si tratta di Napoli, Inter e Juventus, con i bianconeri in leggero vantaggio. Tuttavia, secondo quanto riportato da “Goal.com”, in pole position, in questo momento, ci sarebbe il Barcellona. I catalani sarebbero pronti a girare Junior Firpo al Napoli per poi fiondarsi sul laterale del PSG.