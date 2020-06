Schelotto può tornare in Italia: l’ex Inter conteso da due squadre

Un colpo di testa per entrare nella storia. Ezequiel Schelotto è riuscito a diventare per una sera l’idolo dei tifosi dell’Inter, trovando il guizzo giusto per pareggiare un derby contro il Milan. Poi il declino, agevolato anche dalle incomprensioni con il tecnico Andrea Stramaccioni. Il centrocampista argentino, ma con passaporto italiano, ha scelto di rilanciarsi altrove per ritrovare l’ottimo rendimento che convinse la squadra milanese a puntare su di lui nell’inverno 2012/13, quando venne acquistato dall’Atalanta. Dapprima ha girato l’Italia con Sassuolo, Parma e Chievo Verona. Poi, dopo essersi trasferito allo Sporting Lisbona, una breve parentesi sempre al Chievo, prima del passaggio al Brighton.

RITORNO – Ora però potrebbe avvenire un clamoroso ritorno in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, Schelotto sarebbe particolarmente apprezzato da due club italiani: Torino e Benevento. I granata sono stati i primi a farsi avanti, ma nelle ultime ore anche i giallorossi hanno manifestato il loro interesse.