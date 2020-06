Schick, il Lipsia non pensa al riscatto: ipotesi Premier e Liga

Dieci gol in venti partite rappresentano un discreto bottino, spesso sufficiente a convincere una società a investire su un talento. Evidentemente non basta uno score simile a convincere il Lipsia a puntare definitivamente su Patrik Schick. Il club tedesco, infatti, ha fatto capire di non voler riscattare l’attaccante ceco di proprietà della Roma. I giallorossi chiedono almeno 25 milioni, ma la squadra tedesca preferirebbe non spingersi oltre i 20. Non mancano comunque altre ipotesi. Tottenham e Newcastle hanno manifestato un certo interesse per il giocatore ex Sampdoria. E poi resta viva l’ipotesi di un approdo al Real Madrid come vice di Karim Benzema. Lo riporta Goal.com.