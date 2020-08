Patrick Schick continuerà l’avventura in Bundesliga, l’attaccante è infatti ad un passo dal Bayer Leverkusen. Secondo Sky Sport, la Roma avrebbe trovato l’accordo con il club tedesco e manca solo l’ufficialità, ormai ad un passo per una cifra vicina ai 28 milioni. I tifosi giallorossi non sembrano aver preso male la partenza dell’ex attaccante della Sampdoria…

LE REAZIONI SOCIAL DOPO L’ADDIO DI SCHICK