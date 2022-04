Scrive ‘Zebra’ su Instagram: Mbappé fa sognare la Juventus

Una storia social del francese fa sognare i tifosi della Vecchia Signora...

Redazione ITASportPress

Kylian Mbappé fa sognare i tifosi della Juventus, almeno per una notte. Come un fulmine a ciel sereno, ecco spuntare sui social una storia Instagram a "tinte bianconere". Nulla di chiaro e di certo, ovviamente, ma è basta la parola "Zebra" per far impazzire i fan della Vecchia Signora.

Nella serata di ieri, infatti, il francese del Paris Saint-Germain ha pubblicato sui propri canali social una storia con la scritta Zebra con tanto di clessidra e di scritto "soon". Il riferimento, probabilmente, è a qualche sua attività di sponsorizzazione, ma allo stesso tempo non potevano non esserci delle reazioni da parte del mondo Juventus.

Troppo ghiotta l'occasione per i fan bianconeri di sognare, almeno per qualche ora. Sui social, i tifosi si sono scatenati con idee e progetti futuri. "Mbappé viene alla Juventus", "Ma vuole venire da noi?". Questi alcuni dei commenti che si possono leggere su Twitter e in giro per il web.

In attesa di capire a cosa si riferisse Mbappé, sognare resta lecito. Anche se, ovviamente, il suo trasferimento in Italia sembra piuttosto complicato...