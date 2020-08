Sepe può lasciare il Parma: due club italiani si sfidano per lui

La stagione del Parma ha trovato in Luigi Sepe un protagonista indiscusso. Il portiere italiano si è esaltato con ottimi interventi, tra i quali spiccano anche i due rigori parati contro Genoa e Torino. Una novità per l’estremo difensore che finora non era mai riuscito a neutralizzare un penalty.

PRETENDENTI

Naturale dunque che ora altri club abbiano messo gli occhi su Sepe. Negli scorsi giorni si era parlato dell’interesse del Napoli, intenzionato ad avere un portiere affidabile, considerando che uno tra Alex Meret e David Ospina potrebbe trasferirsi altrove per giocare con maggiore continuità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, anche il Torino si sarebbe fatto avanti perché difficilmente Salvatore Sirigu giocherà ancora con i granata.