Sergio Ramos, accordo difficile col Psg: due club inglesi lo tentano

Sergio Ramos ancora non ha scelto dove andrà a giocare. Due club inglesi lo tentano

Dopo 16 anni, Sergio Ramos non sarà più un calciatore del Real Madrid. Il difensore spagnolo si sta guardando intorno per capire quale sarà la prossima tappa della sua straordinaria carriera. Attualmente il calciatore è il grande sogno del Paris Saint-Germain, anche se al momento non è stata trovata l'intesa con il club. Dunque si preannuncia un'estate rovente, con tante pretendenti per il quattro volte vincitore della Champions League, oltre che due volte campione d'Europa con la Spagna. Sempre con la Roja ha conquistato il Mondiale 2010. Secondo quanto riportato da Goal, Sergio Ramos sarebbe finito nel mirino di due top club inglesi: Arsenal e Chelsea. I Gunners vogliono tornare al vertice, mentre i Blues intendono costruire un ciclo vincente aperto con la vittoria della Champions League nella stagione da poco conclusa. Si preannuncia un'asta di mercato intensa e sfibrante tra le varie squadre. Sergio Ramos, dal canto suo, sfoglia la margherita di offerte.