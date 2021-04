Sergio Ramos apre al Real Madrid: rinnovo con sconto e… richiesta

Possibile accordo tra il difensore e i blancos con una particolare formula

Secondo il media iberico, Sergio Ramos avrebbe pensato bene al suo futuro e avrebbe deciso di rimanere in camiseta blanca cercando di trovare una soluzione che possa soddisfare le sue esigenze ma anche quelle di Florentino Perez. "Menos sueldo, pero dos años". Questo il titolo scelto dal media per sintetizzare la richiesta del difensore spagnolo.

Il centrale accetterà la riduzione dell'ingaggio del 10% ma chiederà un contratto di due anni e non di uno solo, come solitamente previsto dal club per i giocatori over 30. L'ipotesi più plausibile sia quella di un contratto 1 anno + 1.