Sergio Ramos, aria d’addio al Real: pensa a clamoroso ritorno al Siviglia

Il difensore spagnolo in rottura col Real Madrid

Il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid al momento pare essere lontano e il capitano dei blancos inizia a guardarsi intorno per capire gli scenari futuri. Da tempo si parla del Paris Saint-Germain, una potenza che potrebbe garantire il mix giusto tra ingaggio e competitività in ogni torneo. Eppure, come sottolineato prima da ficaches.es e poi da AS, per El Gran Capitan, potrebbe aprirsi una nuova ipotesi: il Siviglia, 16 anni dopo l'addio.