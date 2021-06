Sergio Ramos, futuro al Psg? La mossa degli agenti

Dopo la bellezza di 16 anni, Sergio Ramos lascia il Real Madrid e potrebbe sbarcare al Psg

Un addio in lacrime, come comportano eventi del genere. Dopo 16 anni, 101 gol e 671 presenze, Sergio Ramos lascia il Real Madrid , chiudendo un’era che ha segnato la storia del calcio madridista e non solo. Adesso, per la leggenda spagnola si aprirà un nuovo capitolo della sua carriera. Forse, in direzione Francia, sponda Paris Saint-Germain .

È quanto racconta As: stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo, Sergio Ramos sarebbe stato offerto dai suoi agenti al Psg, che cerca un altro leader difensivo dopo l’addio di Thiago Silva. Per Ramos – si legge – sarebbe una delle opzioni migliori, non solo perché troverebbe ex compagni come Di Maria e Keylor Navas, ma anche un discreto clan di compaesani come Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera e Bernat. Dopo gli innumerevoli trofei conquistati con la camiseta blanca, il 35enne potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain delle stelle Mbappé e Neymar per dare l’assalto alla Champions League.