Sergio Ramos, no secco al rinnovo col Real Madrid: “Il Psg mi vuole e con Messi faranno una grande squadra”

Il Real Madrid sembra essersi rassegnato all’idea di perdere Sergio Ramos. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna fanno pensare al clamoroso divorzio a fine stagione tra il capitano blancos e il club di Madrid. Dopo i rumors alimentati dal fratello del centrale spagnolo, ecco che El Chiringuito tv espone quello che sarebbe stato l’ultimo dialogo tra il giocatore e il patron merengues Florentino Perez.

Le parole di Sergio Ramos

Da quanto si apprende, il difensore del Real Madrid, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe incontrato il presidente blancos Florentino Perez al quale avrebbe detto no in merito al rinnovo di contratto. I dettagli raccontati dal media spagnolo, solitamente ben informato sulle vicende di casa madridista, rivelano anche un dialogo ben preciso tra le parti con Sergio Ramos che avrebbe detto: “Non accetterò la proposta che mi avete fatto e inizierò ad ascoltare quelle che mi arriveranno”. Soprattutto una proveniente dal Psg: “Con me e Messi faranno una grande squadra“. La risposta del patron sarebbe stata: “Se ti arriverà una buona offerta, capiremo”.

El Larguero de la SER, invece, non la pensa come i colleghi di El Chiringuito ipotizzando per il capitano dei blancos un biennale con riduzione dello stipendio, circa il 10% in meno dello stipendio attuale da 15 milioni a stagione.