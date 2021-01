Sergio Ramos, pista Premier League a sorpresa: il Manchester United ci prova grazie a… David Beckham

Quale futuro per Sergio Ramos? Il difensore del Real Madrid, ancora incerto riguardo alla permanenza in casa blanca, starebbe pensando all’addio. Il Paris Saint-Germain, nelle scorse ore, pareva essere la società maggiormente plausibile con tanto di cifre ben chiare sul possibile contratto allo spagnolo. A sorpresa, però, come riportano il Mirror e il Sun, ci sarebbe anche una squadra inglese a poter convincere El Gran Capitan.

Sergio Ramos al Manchester United per… Beckham

Da quanto riportano i tabloid britannici, il Manchester United starebbe diventando una pista sempre più percorribile per Sergio Ramos e il merito sarebbe da attribuire a… David Beckham. Infatti, secondo le informazioni del Mirror e del Sun, i Red Devils potrebbero puntare su precedenti dialoghi avuti tra i due ex compagni di squadra in maglia blancos. L’ex Spice Boy avrebbe sempre tessuto le lodi del club inglese e lo spagnolo ne sarebbe sempre rimasto affascinato tanto da poter, diversi anni dopo, provare finalmente l’avventura in Premier League.