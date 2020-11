Sergio Ramos, Psg pronto a fare follie: 60 milioni in tre anni per il difensore

Sergio Ramos tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Il capitano blancos è in scadenza nel prossimo giugno, e la società madrilena non intende andare oltre l’offerta di contratto già ben nota: uno solo anno di rinnovo. Le parti non sembrano essere per nulla vicine tanto che El Gran Capitan potrebbe essere già libero di accordarsi con altri club a partire dal prossimo mese di gennaio. Dalla Spagna, sono convinti che i campioni della Ligue 1 avrebbero già pronta una maxi offerta.

Sergio Ramos: 60 milioni dal Psg

Secondo quanto riporta AS, il futuro del capitano del Real Madrid potrebbe essere a Parigi, sponda Psg dove la società avrebbe pronto un maxi contratto di tre anni a ben 20 milioni netti a stagione. Parliamo dunque di 60 milioni per tre anni per assicurarsi il difensore spagnolo recordman di gol e presenze con la Spagna.

Nonostante le manifestazioni di stima del tecnico Zidane e la volontà del francese di non perdere il leader della difesa, le necessità economiche del club madrileno potrebbero portare all’addio tra le parti. A tal proposito, per chiarire la situazione tra Real e Sergio Ramos sarebbe attesa per queste ore una conferenza stampa del presidente Florentino Perez.