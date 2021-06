Sergio Ramos via dal Real Madrid? Due top club si sfidano per lui

Il difensore spagnolo si prepara a lasciare la società spagnola

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, sarebbe in atto un vero e proprio duello di mercato. Anzi, un derby, per essere più precisi. Infatti Manchester United e Manchester City sono pronti a darsi battaglia pur di avere Sergio Ramos in squadra. Non c'è che dire: sarebbe sicuramente il regalo ideale per spingere i rispettivi tifosi a non ripensare ancora alla settimana da incubo vissuta, che ha visto i Red Devils arrendersi al Villarreal ai rigori in Europa League e i Citizens beffati dal Chelsea in Champions League.