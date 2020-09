Serie A, nuovo colpo dell’Hellas Verona: è fatta per Barak

Nuovo colpo del Verona di Setti e Juric, il patron veronese regala all’allenatore croato un nuovo rinforzo per il centrocampo, Antonin Barak. Nei giorni scorsi, Juric aveva richiesto Benassi dalla Fiorentina, giocatore poi arrivato, adesso l’ex centrocampista dell’Udinese, in prestito al Lecce negli ultimi mesi della scorsa stagione. Juric adesso avrà a disposizione un ulteriore rinforzo per sopperire alla pesante partenza di Amrabat, partito da Verona per abbracciare la Fiorentina.

IL COMUNICATO DEL VERONA

” Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio – a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive di Antonín Barak, 25enne centrocampista ceco, di piede sinistro e con attitudini offensive”. Così il club veneto ha comunicato l’arrivo a sorpresa di Barak che chiude ufficialmente l’esperienza all’Udinese.

