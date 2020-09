Serie A, si infiamma il calciomercato: i possibili colpi last minute

Il campionato 2020-21 è appena iniziato e ad infiammare queste ore non sono solo le partite, ma le ultime due settimane di calciomercato. Da qui al 5 ottobre, data di chiusura della finestre di trattative, ci sarà tempo per chiudere gli ultimi affare. Alcuni, anche di grande livello. Le squadre di Serie A potrebbero piazzare alcuni colpi di assoluto spessore. Sono soprattutto sei i nomi in lizza che possono incendiare questo finale di mercato.

IL BIKINI DI VIKY VARGA MANDA IN TILT IL WEB