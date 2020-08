Serie B, Colpo di Coda del Lecce

Rinforzo in attacco per il Lecce, dopo l’addio a Liverani nelle ultime ore. È pronto l’arrivo di Massimo Coda dall’elenco degli svincolati dopo la fine del contratto con il Benevento. Lo conferma l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

CODA PER IL LECCE

Massimo Coda, esperto attaccante con tre anni di Benevento alle spalle, è vicinissimo a diventare il nuovo attaccante del Lecce. L’arrivo del nuovo ds Panteleo Corvino ha accelerato l’operazione e Coda è pronto a sbarcare in Puglia per una nuova ed importante esperienza in cadetteria. Prima del triennio in Campania Coda aveva vestito, tra le altre, le maglie di Bologna, Parma e Crotone.