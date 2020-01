Serie B, le ultime di calciomercato

In Serie B mercato che fa registrare trattative importanti. Il Frosinone, oltre alla punta, cerca anche una mezzala e un esterno, che ha già individuato: chiesto D’Elia all’Ascoli. Proprio l’Ascoli è alla ricerca di due centrocampisti e restano vive le ipotesi che portano a Henderson (Verona) e Mazzitelli (Sassuolo). Riguardo i difensori, ieri sera a Roma sono state gettate le basi per il passaggio di Aya dal Pisa alla Salernitana. Il Perugia come difensore centrale ha perso sia Rajkovic (dovrebbe andare in Russia) che Sierralta (ha l’accordo con l’Empoli) e ora ha bussato alla porta della Spal per avere Felipe (difficile) e soprattutto Salomon, poi sceglierà anche un centrocampista (Scozzarella del Parma). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.