Serie C, calciomercato: Bari e Reggina scatenati

Calciomercato di Serie C ieri abbastanza movimentato con colpi importanti messi a segno da Bari e Reggina. I biancorossi hanno chiuso per Costa dalla Spal, sempre dai ferraresi Antenucci per l’attacco e Folorunsho dal Napoli. La Reggina vicinissima a Reginaldo (svincolato dal Monza) e il difensore Bertoncini dal Piacenza mentre l’ulteriore tassello di qualità per il centrocampo sarà Lorenzo Paolucci, in scadenza col Monopoli. In corso valutazioni su Corazza (Piacenza). La Casertana dal Bisceglie preleva l’esterno Leonardo Longo. La Sicula Leonzio annuncia Acampora dalla Paganese. A Ravenna conferma di Raffini e Sirri dal Francavilla. Ceduto Venturi alla Reggio Audace. Il Vicenza per l’attacco fa firmare un biennale a Marotta ex Catania. Il Monopoli rinnova il prestito dal Potenza di Salvemini. Il Monza annuncia Lamanna per la porta.