Serie C, i colpi dell’ultimo momento

Il Messina più attivo il Catania oggi non ha chiuso nulla in entrata e in uscita

Redazione ITASportPress

Calciomercato ultimo atto anche in Serie C. Queste le ultime operazioni concluse nel Girone C.

Bari: ufficiale la risoluzione di contratto per Davide Di Gennaro, preso Misuraca dal Pordenone. Il Bari ha ceduto Cristian Andreoni è passato a titolo temporaneo fino al termine della stagione alla società friulana.

Catanzaro ha ceduto Antonio Porcino a titolo definitivo alla Reggiana e Curiale alla Vibonese

Monopoli ha preso Francesco Pambianchi dalla Casertana.

Fidelis Andria ha preso Lorenzo Sorrentino dalla Vibonese a titolo definitivo.

Taranto ha preso in prestito dal Perugia l’ex Catania Kalifa Manneh

Monopoli ha preso in prestito il centrocampista Alessandro Quaini

Juve Stabia: dal Grosseto arriva l’attaccante Elio De Silvestro.

Foggia, preso Fabrizio Buschiazzo, uruguaiano ma con passaporto italiano. Contratto fino al 30 giugno 2023. Acquisito a titolo definitivo, dal Latina Giuseppe Nicolao.

Bari, Cristian Galano torna al Bari

Avellino ha tesserato Lorenzo Chiti in prestito dalla Fiorentina

Monopoli, preso l’ex Cavese Antonio Natalucci

Paganese, ha preso dalla Lucchese a titolo temporaneo il calciatore Nicholas Bensaja.

Vibonese Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Urban Zibert

Potenza: arriva Luigi Cuppone, in prestito dal Cittadella.