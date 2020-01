Serie C, le ultime di calciomercato

C’è movimento in Serie C con il mercato che prende il sopravvento anche se in questo week end le squadre di terza divisione scendono in campo. Queste le trattative secondo la Gazzetta dello Sport: la squadra più attiva nelle ultime ore è stata il Rimini, che ha preso Agnello (AlbinoLeffe), Mendicino (Monopoli) e Letizia (Bisceglie). La Reggina capolista ha chiesto Guidetti e Magnino alla Feralpisalò. Bel colpo della Viterbese con Bunino (Pescara, era a Padova), ufficiale Favalli (Catanzaro) alla Reggiana, mentre il Cesena è vicino a Padovan (Imolese). L’Imolese vuole Golfo (Parma, era a Trapani) e sta per dare Bolzoni al Lecco in cambio di Chinellato. E poi: Giandonato dal Piacenza va all’Olbia, Bentivoglio (Siena) alla Virtus Verona, Muroni (Olbia) al Modena, Gavioli (Inter, era a Venezia) al Ravenna e Benedetti (Sampdoria, era allo Spezia) alla Vis Pesaro.