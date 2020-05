Sfida Inter-Napoli sul mercato: piace un giocatore del Barcellona

L’estate si avvicina e con essa anche i movimenti del calciomercato. C’è grande attenzione sulle manovre del Barcellona. Infatti il club catalano potrebbe avviare una clamorosa rivoluzione cedendo alcuni pezzi pregiati. Tra questi ci sarebbe anche Samuel Umtiti. Il difensore francese non sembra rientrare nel progetto dei blaugrana, che preferirebbero tenere Clement Lenglet e cedere il campione del mondo 2018. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la lista di possibili acquirenti è lunga: Manchester United, Arsenal e Chelsea. A questi si aggiungono due italiane, Inter e Napoli, pronte a dare battaglia per avere Umtiti in squadra a partire dalla prossima stagione.