Sfida totale tra Real e Barcellona: ci sono due obiettivi in comune

Non c’è niente da fare: Real Madrid e Barcellona sono destinati a darsi battaglia continuamente, in ogni settore. Il terreno di gioco li ha visti sfidarsi senza sosta in tante occasioni. L’ultimo duello si è materializzato nella Liga, con la vittoria dei Blancos in volata contro i catalani. Ma la guerra sportiva tra le due squadre è destinata a proseguire anche sul mercato perché, secondo quanto riportato da Don Balon, gli obiettivi sono gli stessi.

DOPPIO SCONTRO

Il primo nome sul taccuino di entrambi i club è Kylian Mbappé. L’attaccante francese potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e gradirebbe le due possibili destinazioni. Il Real era in pole, ma il Barcellona si è fatto avanti pericolosamente. Tutte e due le società hanno pensato a Jadon Sancho in caso il colpo Mbappé dovesse sfumare. Lo riporta Don Balon. Insomma, il duello è ancora tutto da scrivere.

