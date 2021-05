Shakhtar: addio Castro, via libera per De Zerbi

Lo Shakhtar Donetsk saluta il tecnico Luis Castro: per la prossima stagione pronto De Zerbi

In 84 partite con Luis Castro alla guida, lo Shakhtar ha ottenuto 51 vittorie e 16 pareggi. La squadra ha segnato in totale 168 gol (una media di due a partita)".

VIA LIBERA PER DE ZERBI – Con l'addio di Luis Castro, si spiana la strada per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, che ha intrapreso da tempo fitti contatti con il club ucraino per la prossima stagione.