Si accende il derby tra Milan e Inter sul mercato: assalto a un big del Real

Inter e Milan stanno concludendo in maniera positiva la stagione. I nerazzurri hanno la possibilità di migliorare il quarto posto conquistato negli ultimi due anni, mentre i rossoneri potrebbero qualificarsi direttamente alla fase a gironi dell’Europa League, facendo scivolare la Roma in sesta posizione e ai preliminari. I due club vogliono confermarsi anche nel 2020/21 e stanno preparando i primi colpi di mercato.

BLANCOS

Per entrambi c’è uno stesso obiettivo che porta fino a Madrid, sponda Real. Tra i Blancos, vincitori della Liga, ci sono anche gli scontenti. E’ il caso di James Rodriguez che non sta trovando spazio con Zinedine Zidane. Ecco dunque che prende quota l’ipotesi di un trasferimento a Milano. Il Milan sembra in pole position, ma anche l’Inter è pronta a farsi avanti. Lo riporta la trasmissione El Chiringuito.