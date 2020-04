Si accende la sfida per Coutinho: due club tentano l’ex Inter

Si avvicina ai titoli di coda l’avventura di Philippe Coutinho al Barcellona. L’attaccante brasiliano, arrivato in Catalogna nel gennaio 2018, non ha lasciato il segno e in questa stagione è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco. Tuttavia il rinnovo dell’accordo da parte dei bavaresi non dovrebbe verificarsi e il Barça sembra intenzionato a valutare altre soluzioni tattiche. Prende così corpo l’ipotesi dell’addio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, due club sarebbero pronti a piazzare l’offerta giusta per assicurarsi il cartellino di Coutinho. Si tratta del Manchester United e del Chelsea. Il prezzo potrebbe aggirarsi attorno agli 80 milioni di euro. L’asta di mercato è pronta a scatenarsi.