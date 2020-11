Simeone accoglie Kondogbia: “Aumenterà la concorrenza e ci darà una grossa mano”

Geoffrey Kondogbia è stato acquistato dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone negli ultimi giorni, il calciatore con un passato nell’Inter e nel Monaco è stato preso dai Colchoneros con l’obiettivo di sostituire Thomas Partey, passato all’Arsenal. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Simeone, ha accolto con molta felicità l’arrivo del possente centrocampista francese: “È un giocatore importante, che viene qui a darci una mano – dichiara il Cholo – . Aumenterà la concorrenza a centrocampo e permetterà a giocatori come Saúl, Llorente e Koke di fornire alternative in altre posizioni. Speriamo che, con il lavoro e il tempo, perché ci vuole un giorno e mezzo, possa integrarsi al meglio con il resto della squadra. Domani sarà titolare? Ha le sue possibilità come tutti gli altri giocatori del reparto”.