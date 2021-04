Simy fa impazzire tutti: il Siviglia ci prova…

L'attaccante corteggiato anche in Spagna

I gol di Nwankwo Simy in questa stagione non sono passati inosservati. Le reti del bomber del Crotone , già 17 in questo campionato con ancora diverse giornate da disputare, avrebbero attirato l'interesse di diverse squadre, comprese le big. In Spagna, infatti, il Siviglia starebbe pensando al nigeriano per rinforzare il pacchetto offensivo.

Secondo quanto riportato da La Razon, il club andaluso potrebbe presto presentare un'offerta al Crotone per Simy, in scadenza di contratto nel 2022, che in questa stagione, fino a ora, ha realizzato 17 gol in 32 giornate. Dopo aver portato a Siviglia un altro top player della Serie A come il Papu Gomez, il club spagnolo starebbe dunque pensando ad un altro grande centravanti. Difficile, infatti, ipotizzare la sua permanenza nei calabresi in caso di retrocessione. Simy aspetta di capire il destino del club ma poi dovrà, per forza di cose, ascoltare le tante sirene di mercato sul suo conto.