Sissoko spinge Pogba alla Juve: “Meglio che torni a Torino rispetto al Psg”

"Cosa penso del ritorno di Pogba? È sicuramente un upgrade per questa squadra, poi i tifosi sarebbero super felici di questo ritorno. Lui ha lasciato un buon ricordo, si è fatto conoscere al mondo intero con questa maglia e ora ritornerebbe più maturo e consapevole dei suoi mezzi. Sarebbe un grandissimo colpo. Meglio la Juve o il PSG? Lui conosce molto bene l’ambiente, ritornerebbe in un posto in cui è molto amato. Ho giocato a pallone, sono ben consapevole di cosa significa tornare a casa. In questo momento, per lui, andare in un posto diverso da Torino non sarebbe la stessa cosa".