Siviglia in Champions, scatta il riscatto di Suso: l’annuncio del Milan

Il Siviglia ce l’ha fatta: dopo due stagioni deludenti e poco redditizie, il club andaluso è tornato in Champions League, grazie al quarto posto nella Liga. Ora potrà concentrarsi sull’Europa League. Tuttavia, prima di puntare al trofeo internazionale, la società spagnola dovrà intervenire sul mercato, adempiendo ad accordi presi in precedenza.

SUSO

Il primo tassello per la prossima stagione è la riconferma di Suso. L’esterno spagnolo, ex Genoa, era stato tesserato dal Milan con la formula del prestito con riscatto, che sarebbe scattato solamente in caso di conquista del pass per la Champions. Ora che il sogno è diventato realtà, Suso diventerà definitivamente del Siviglia. Lo ha comunicato lo stesso Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre ‘Suso’ al Sevilla F.C. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive”.