Siviglia, Rakitic: “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Bayern Monaco”

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha svelato di aver sempre voluto giocare nel Bayern Monaco

In estate ha lasciato il Barcellona per fare ritorno nella sua Siviglia, che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi. Ivan Rakitic, intervistato da Sport1, ha parlato del suo futuro: “Non voglio guardare troppo in là nel tempo. Ho un lungo contratto con il Siviglia e spero di poterlo rispettare. Voglio godermi il momento e fare del mio meglio ogni giorno per aiutare il club. Tornare alle Schalke 04? Perché no, non si puoi mai escludere nulla”.